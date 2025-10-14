Ντόναλντ Τραμπ για Χαμάς: «Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

0

Περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια αφήνει το Ισραήλ στην Λωρίδα, επειδή «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία για την παράδοση των σορών ομήρων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Οι ΗΠΑ «θα αφοπλίσουν» τη Χαμάς εάν δεν το κάνει εκείνη 14/10/2025 21:44 ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αναφορικά με τη Χαμάς.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με ανθτωπιστική βοήθεια στον θύλακα

Το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε, στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων» στο Ισραήλ.

Έξι νεκροί σε δύο επεισόδια στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στον θύλακα, για τα οποία ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ επειδή «ύποπτα πρόσωπα» πλησίαζαν στις δυνάμεις του.

Την πέμπτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους στη Σουτζάια», μια συνοικία στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών που υπάγεται στη Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι μονάδες του άνοιξαν πυρ αφού εντόπισαν «πολλούς υπόπτους» να πλησιάζουν σε στρατιώτες έχοντας διαβεί την «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις, εντός του θύλακα.

«Οι ύποπτοι δεν υπάκουσαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τους στρατιώτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Μπασάλ έκανε επίσης λόγο για έναν Παλαιστίνιο που σκοτώθηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Αλ Φουχάρι, στα νοτιοανατολικά του Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Όταν ρωτήθηκε από το AFP ο ισραηλινός στρατός έδωσε την ίδια εξήγηση με εκείνη για το πλήγμα στη Σουτζάια.

Αμέσως μόλις τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, στα αραβικά, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ότι παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνο» να πλησιάζουν τους στρατιώτες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς.