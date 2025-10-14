Έντονος διάλογος Τραμπ με Μακρόν: «Θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες» – Έσφιγγαν τα χέρια τους για περίπου 30 δευτερόλεπτα, σαν να πάλευαν

0

Τι αποκαλύπτει μια αναγνώστρια χειλιών

Ένας έντονος διάλογος και μια ακόμη πιο έντονη χειραψία καταγράφηκε από τις κάμερες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Τραμπ και Μακρόν έσφιγγαν τα χέρια τους για περίπου 30 δευτερόλεπτα, σαν να πάλευαν, ενώ είχαν και μια έντονη, χαμηλόφωνη συζήτηση μεταξύ τους.

Μια επαγγελματίας αναγνώστης χειλιών εκτιμά πως οι δύο ηγέτες ενδέχεται να αντάλλαξαν διακριτικές απειλές και κατηγορίες ο ένας προς τον άλλον πριν συμφωνήσουν να συνεχίσουν τη συζήτηση πίσω από κλειστές πόρτες.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» ρώτησε ο Τραμπ τον Μακρόν, σύμφωνα με την ειδικό Νικόλα Χίκλινγκ, που ανέλυσε στην Daily Mail τι είπαν οι δύο ηγέτες.

Ο Μακρόν του απάντησε κάτι που δεν φάνηκε στην κάμερα, με τον Τραμπ να του ρωτά «είσαι ειλικρινής;».

«Φυσικά» του απαντά ο Γάλλος ηγέτης.