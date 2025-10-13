Η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα ξεκινά στις 08:00

0

Στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να αρχίσει στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, κατά πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε ο αξιωματικός αυτός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.