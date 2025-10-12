Το Ισραήλ αναμένει με αγωνία την απελευθέρωση των ομήρων – Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, λέει ο Βανς, τη Δευτέρα αναφέρουν οι Ισραηλινοί

0

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Χαμάς

Κορυφώνεται η αγωνία στις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων σχετικά με την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς, καθώς σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να συμβεί «από στιγμή σε στιγμή», ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή».

Συγκεκριμένα, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, το Reuters μεταδίδει ότι «επίκειται» η απελευθέρωση των ομήρων, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Χαμάς ενημέρωσε πως έχει εντοπίσει τους 20 ομήρους και είναι έτοιμη να τους παραδώσει. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί.

Λίγο μετά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους» τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και οι σύμμαχοί της στη Λωρίδα της Γάζας.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πάντως μία Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε πως η απελευθέρωση ομήρων θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή», ξεκαθαρίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και 48 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα. Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει, μάλιστα, το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σε συνέχεια της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών.

🚨🎗️BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Πηγές της Χαμάς έχουν αναφέρει πως η οργάνωση σχεδιάζει να παραδώσει όλους τους εν ζωή ομήρους, και εφόσον είναι δυνατόν τους νεκρούς, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

Η Χαμάς είναι έτοιμη να αρχίσει την απελευθέρωσή τους ακόμα και από σήμερα, Κυριακή, αν ικανοποιηθούν κάποιες απαιτήσεις της.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο BBC ότι ξεκίνησε ένας νέος γύρος συνομιλιών στις 10:30, με στόχο την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λίστα των κρατουμένων.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να πιέζει για την απελευθέρωση επτά κρατουμένων υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους οι Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ.

Σύμφωνα με πηγές, η συμφωνία ανταλλαγής προβλέπει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων με τις υψηλότερες ποινές – και τα επτά αυτά ονόματα πληρούν αυτό το κριτήριο.

Ωστόσο, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ έχει αρνηθεί να τους απελευθερώσει.

Πάντως, η Χαμάς συνεχίζει να πιέζει έντονα – και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές πως, αν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει έστω δύο από αυτούς, η ίδια θα απελευθερώσει τους ομήρους σήμερα, νωρίτερα από την προγραμματισμένη απελευθέρωση της Δευτέρας.

Παραμένει ασαφές τι θα συμβεί αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Χαμάς.

Οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώνονται επίσης στη συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα και τα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης και των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, καθώς και για την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων που η Χαμάς μπορεί να εντοπίσει.

Πώς θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων

«Αναμένουμε και οι 20 εν ζωή όμηροί μας να απελευθερωθούν ταυτόχρονα και να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό», είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν.

Θα μεταφερθούν με «έξι έως οκτώ» οχήματα, χωρίς «καμία αρρωστημένη επίδειξη από τη Χαμάς», όπως είπε.

Στη συνέχεια, οι όμηροι θα οδηγηθούν σε δυνάμεις που βρίσκονται σε περιοχές της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο, προτού μεταφερθούν στο νότιο Ισραήλ.

Εκεί θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο — αν κάποιος από τους εν ζωή ομήρους χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα, θα μεταφερθεί αμέσως σε ιατρική εγκατάσταση», πρόσθεσε. ΟΙ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόλις παραληφθούν όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα.