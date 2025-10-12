Στην πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ οι Στιβ Γουίτκοφ και Ιβάνκα Τραμπ – «Ευχαριστούμε Τραμπ», φώναζαν οι Ισραηλινοί

0

Έντονες αποδοκιμασίες προκάλεσε η αναφορά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ βρέθηκαν το Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, μιλώντας σε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι συγγενείς πολλών από των ατόμων που απήχθησαν από τη Χαμάς το 2023 και αναμένεται πως σύντομα θα είναι κοντά τους.

Το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες όταν ο Γουίτκοφ είπε πως «Τα αδέλφια μας επιστρέφουν σπίτι». Σε κάποια στιγμή, οι παριστάμενοι φώναξαν συνθήματα όπως «Σε αγαπάμε, Τραμπ», εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο, η αναφορά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες.

«Οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα απόψε δεν έκρυψαν την αγανάκτησή τους για τον χρόνο που χρειάστηκε ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την παύση των εχθροπραξιών. Πολλοί απέδωσαν την εξέλιξη αποκλειστικά στην παρέμβαση του Τραμπ», ανέφερε η ρεπόρτερ του BBC, Alice Cuddy.

Ο Γουίτκοφ παρέδωσε στη συνέχεια το μικρόφωνο στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δήλωσε πως «δεν θα μπορούσε να νιώθει πιο περήφανος που είναι φίλος του Ισραήλ», ενώ το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν ο άνδρας ευχαρίστησε τους «καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αναφέρθηκε επίσης ο Κούσνερ λέγοντας με χιούμορ: «Παρατηρώ ότι [ο Γουίτκοφ] δεν χρησιμοποίησε λέξεις με τέσσερα γράμματα στην ομιλία του, επειδή τις είχε ήδη εξαντλήσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Στο βήμα τον διαδέχθηκε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία περιέγραψε την επιστροφή κάθε ομήρου ως έναν «θρίαμβο πίστης, θάρρους και κοινής ανθρωπιάς».

«Προσευχόμαστε η εβδομάδα που έρχεται να φέρει ίαση για όλους σας», δήλωσε, λέγοντας πως ελπίζει πως το επόμενο κεφάλαιο θα είναι «μια ειρήνη σταθερή και διαρκής».

Τέλος, απηύθυνε ένα μήνυμα ενότητας: «Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που στέκεστε αλληλέγγυοι μέσα σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο».

Την ώρα που οι τρεις τους απομακρύνονταν από τη σκηνή, το πλήθος ακουγόταν να φωνάζει ρυθμικά: «Ευχαριστούμε, Τραμπ».