Ο Λεκορνί θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Μακρόν

Ο ίδιος τόνισε θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026

Άλλαξαν τα δεδομένα στην Γαλλία, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Εμανουελ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει λευκή επιταγή στον πρωθυπουργό ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Ο Λεκορνί σε ανακοίνωσή του είπε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026. Είπε επίσης ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.