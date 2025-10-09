Καταψηφίστηκαν οι δύο προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0

Δείτε πόσοι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ και πόσοι κατά

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε δύο προτάσεων μομφής, τις οποίες αντιμετώπιζε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν.

Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτισε την «ισχυρή υποστήριξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μήνυμά της μέσω του «Χ», η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Εκτιμώ βαθιά την ισχυρή υποστήριξη που έλαβα σήμερα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρώπης. Και μαζί να επιτύχουμε αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενωμένοι για τον λαό μας, τις αξίες μας και το μέλλον μας».