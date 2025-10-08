Ντόναλντ Τραμπ: «Ίσως πάω στη Μέση Ανατολή την Κυριακή»

0

«Τα πράγματα πηγαίνουν καλά», είπε για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι πιθανόν να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, «ίσως την Κυριακή».

«Πηγαίνουν πολύ καλά. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές και δυστυχώς, σπουδαίους διαπραγματευτές και από την άλλη πλευρά», ανέφερε ο Τραμπ για την Γάζα, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με την ομάδα του πριν από την έναρξη της εκδήλωσής του.

«Είναι κάτι που πιστεύω πως θα συμβεί, υπάρχουν καλές πιθανότητες. Ίσως πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, πιθανόν την Κυριακή», είπε. «Θα δούμε, αλλά οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να προχωρούν πολύ καλά».

Ο Τραμπ είπε ότι, αν τελικά ταξιδέψει στην περιοχή, θα αναχωρήσει είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια χώρα ενδέχεται να επισκεφθεί.

Οι διαπραγματευτές βρίσκονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου, με στόχο την οριστικοποίηση συμφωνίας που θα προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και τον τερματισμό των συγκρούσεων στην πολιορκημένη περιοχή.