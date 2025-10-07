Τουλάχιστον 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο στην Ινδία

0

Το δυστύχημα στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές της βόρειας Ινδίας, όπως μεταδίδουν σήμερα ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σουκβίντερ Σινγκ Σούκου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον δέκα, συμπληρώνοντας πως υπήρχαν «φόβοι για αρκετούς ακόμη εγκλωβισμένους».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι. Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες: 200.000 ρουπίες (περίπου 1.930 ευρώ) σε κάθε οικογένεια θανόντος και 50.000 ρουπίες (περίπου 482 ευρώ) σε κάθε τραυματία.