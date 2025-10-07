Μαχαιρωμένη στο διαμέρισμά της βρέθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε στην Γερμανία

0

«Ανησυχούμε για τη ζωή της», τόνισε ο Μερτς

Με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμά της βρέθηκε η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε στην Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ.

Η Στάλτσερ εξελέγη δήμαρχος της μικρής πόλης στη δυτική Γερμανία στις 28 Σεπτεμβρίου και είναι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), που συμμετέχει στην εθνική κυβέρνηση ως ελάσσων εταίρος των συντηρητικών.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, που επικαλείται πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας, η Στάλτσερ φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές, τα οποία απειλούν τη ζωή της. Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Χέρντεκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα κίνητρα της επίθεσης, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε:

«Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Πρόκειται για μια αποτρόπαια πράξη που δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας».

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη προβεί σε συλλήψεις ή ανακοινώσεις σχετικά με πιθανούς υπόπτους. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.