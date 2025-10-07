Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τρεις τραυματίες, έρευνες για τυχόν παγιδευμένους

Έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, κανένας σοβαρά.
Στο κτίριον πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.
Οι πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση παγιδευμένων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais που επικαλείται πηγές της έρευνας, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευθεί.