Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τρεις τραυματίες, έρευνες για τυχόν παγιδευμένους

Έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, κανένας σοβαρά.

Στο κτίριον πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.

🔴 ACTUALIZACIÓN | Hay al menos cuatro personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional, por el derrumbe parcial de un edificio en obras en el centro de Madrid https://t.co/mR09ewevpF pic.twitter.com/0zeEn1GWPr — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

Οι πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση παγιδευμένων.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais που επικαλείται πηγές της έρευνας, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευθεί.