Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Αμφότεροι συζήτησαν και την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.