Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί

0

Μόλις 26 ημέρες κάθισε στον πρωθυπουργικό θώκο

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε, σύμφωνα με τo BFM TV, το οποίο επικαλείται ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Ο Μακρόν αποδέχτηκε την παραίτηση του Λεκορνί, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Με το που σχηματίστηκε χθες η κυβέρνηση, απειλήθηκε από την πρώτη στιγμή με ανατροπή από την αριστερά και την ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χλεύασε μια κυβέρνηση «που αποτελείται από τους τελευταίους μακρονιστές που παραμένουν προσκολλημένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» (σ.σ. αναφορά στον πίνακα του Τεοντόρ Ζερικό που εικονίζει ένα ναυάγιο) ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν προέβλεψε ότι «αυτή η πομπή φαντασμάτων (…) δεν θα κρατήσει».

Ο σύντομος επικεφαλής της κυβέρνησης είχε παρουσιάσει την Κυριακή το βράδυ το πρώτο μέρος του νέου κυβερνητικού σχήματος. Παρά τις υποσχέσεις για «ρήξη», η σύνθεση της ομάδας παρουσίαζε περιορισμένες αλλαγές, καθώς 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκια. Αυτό προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης.

Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση έρχεται μόλις 26 ημέρες μετά τον διορισμό του Λεκορνί ως πρωθυπουργού, μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

Όπως και οι προκάτοχοί του, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο νέος πρωθυπουργός δεν κατάφερε να επιβιώσει σε μια κατακερματισμένη πολιτική σκηνή, αυτήν που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές μετά την αιφνιδιαστική διάλυση του κοινοβούλιου από τον Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024.

Ο 39χρονος Λεκορνί ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022 και αντιμετώπιζε το δύσκολο έργο της ψήφισης ενός περιορισμένου προϋπολογισμού, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας και την καθησυχαστική απάντηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης δεν έχει καταστεί μη κυβερνήσιμη.

Το προφίλ του Λεκορνί

Πίσω από το χαμηλό του δημόσιο προφίλ και τη σοβαρή εξωτερική του εικόνα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θεωρείται ένας εξαιρετικά επιδέξιος και αποτελεσματικός πολιτικός παίκτης. Η ικανότητά του να ελίσσεται επιδέξια είναι γνωστή, με έναν γερουσιαστή της αντιπολίτευσης να σημειώνει: «Μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές και ξέρει πώς να μην απαντήσει, ενώ σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένας καλός ακροατής».

Ο Λεκορνί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα μόλις στα 19 του χρόνια ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Παρόλο που προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη, κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό από όλες τις πολιτικές πλευρές, δείχνοντας έναν ιδιαίτερο πραγματισμό που θυμίζει έντονα την πολιτική φιλοσοφία του Σαρλ ντε Γκωλ.

Ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων από το 2022, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έγινε το πρόσωπο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθοδήγησε την κοινοβουλευτική ψήφιση ενός νέου νόμου για τον αμυντικό σχεδιασμό που προβλέπει δαπάνες ύψους 413 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Παράλληλα, είναι γνωστός για την επιφυλακτικότητά του απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με ορισμένους κύκλους να τον περιγράφουν ως «όχι πολύ Ευρωπαίο στον τρόπο σκέψης του».