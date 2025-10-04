Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει ότι είναι «έτοιμη για την ειρήνη»

0

«Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε σήμερα τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ' αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.