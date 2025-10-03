Χιλιάδες Νιγηριανοί κατέφυγαν στο Καμερούν μετά την κατάληψη παραμεθόριας πόλης από ισλαμιστές

0

Οι μαχητές της Μπόκο Χαράμ κατέλαβαν την Κιράβα στην πολιτεία Μπόρνο

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη βορειοανατολική Νιγηρία και έχουν εισέλθει στο γειτονικό Καμερούν, αφότου οι μαχητές της Μπόκο Χαράμ κατέλαβαν την παραμεθόρια πόλη Κιράβα στην πολιτεία Μπόρνο, ανέφεραν σήμερα κάτοικοι και ηγετικά στελέχη της κοινότητας.

Οι αντάρτες στην πολιτεία Μπόρνο της Νιγηρίας, το επίκεντρο μιας 16ετούς σύγκρουσης που διεξάγεται από την Μπόκο Χαράμ και την αποσχισθείσα από αυτήν οργάνωση Ισλαμικό Κράτος Δυτικής Αφρικής (ISWAP), έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους φέτος εναντίον αμάχων και δυνάμεων ασφαλείας.

Από την αρχή του έτους, οι αντάρτες έχουν καταλάβει ορισμένες στρατιωτικές βάσεις και κοινότητες στο Μπόρνο, μόνο και μόνο για να αποκρουστούν από τον στρατό αφού ζήτησαν ενισχύσεις.

Η επίθεση που έγινε αργά χθες Πέμπτη ανάγκασε τον επικεφαλής της περιοχής Αμπντουλραχμάν Αμπουμπακάρ να εγκαταλείψει το παλάτι του, το οποίο πυρπολήθηκε μαζί με τους στρατώνες και δεκάδες σπίτια.

«Δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταφύγω στο Καμερούν», δήλωσε ο Αμπουμπάκαρ σε τηλεφωνική του συνομιλία με το Reuters. «Οι κάτοικοι επιβιβάστηκαν σε φορτηγά για να αναζητήσουν καταφύγιο περά από τα σύνορα, ενώ άλλοι έσπευσαν να πάνε στο Μαϊντουγκούρι» την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Η Μπόκο Χαράμ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει του μαχητές της να πυρπολούν τους στρατώνες,ενώ φώναζαν «η νίκη ανήκει στον Θεό» καθώς οι φλόγες ανέβαιναν στον νυχτερινό ουρανό.

Οι κάτοικοι ανάφεραν ότι η Κιράβα εγκαταλείφθηκε. « Η Μπόκο Χαρά έχει τον έλεγχο» δήλωσε ο Νταούντα Χασάν , ο οποίος κατέφυγε στην Πούλκα μια γειτονική παραμεθόρια πόλη όπου υπάρχει στρατός.

Η επίθεση της Πέμπτης έγινε μετά την επίθεση της 19ης Σεπτεμβρίου στο Μπάνκι , μια άλλη παραμεθόριο πόλη, όπου οι μαχητές της Μπόκο Χαράμ κατέλαβαν τους στρατώνες, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να φύγουν, παίρνοντας τα όπλα τους, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Γιακούμπου Μάμπα Αλί Κιράβα, επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης της πόλης, απηύθυνε έκκληση για επείγουσες στρατιωτικές ενισχύσεις. Ο ίδιος δήλωσε στο Reuters, ότι οι τοπικοί πολιτοφύλακες και οι κάτοικοι παραμένουν η μόνη παρουσία ασφαλείας μετά την αποχώρηση τον Αύγουστο μιας πολυεθνικής στρατιωτικής ομάδας κρούσης έπειτα από μια επίθεση.