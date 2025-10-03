Αναχαιτίστηκε ολόκληρος ο στολίσκος της Global Sumud Flotilla – Οι Ισραηλινοί έκαναν ρεσάλτο και στο τελευταίο πλοίο «Marinette» που έπλεε προς τη Γάζα

0

Παρ'όλα αυτά, ένας νέος στολίσκος θα προσπαθήσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής

Το ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε ολόκληρο τον ανθρωπιστικό στολίσκο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης από τον πόλεμο Γάζας, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές από δεκάδες πλοία.

Σε ζωντανή μετάδοση φάνηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις να επιβιβάζονται και στο τελευταίο πλοίο την Παρασκευή το πρωί. Το πολωνικής σημαίας «Marinette», με πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο σκάφος της Global Sumud Flotilla που κατασχέθηκε.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά την Πέμπτη, ο Αυστραλός καπετάνιος, που συστήθηκε μόνο ως Cameron, ανέφερε ότι το πλοίο είχε αρχικά προβλήματα με τον κινητήρα και έτσι υστερούσε από την κύρια ομάδα. «Το σκάφος πλέον πλέει προς τη Γάζα», πρόσθεσε ο Cameron.

«Έχουμε μαζί μας μερικούς πολύ ανθεκτικούς Τούρκους, μια κυρία από το Ομάν και εμένα, και απλώς θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή», είπε.

Το Ισραήλ, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η προσπάθεια εισόδου σε ενεργό ζώνη μάχης και παράκαμψης του αποκλεισμού θα αποτραπεί».

Από την Τετάρτη, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις έχουν σταματήσει δεκάδες πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και έχουν κρατήσει περίπου 500 ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τους εθελοντές ότι επιχείρησαν να «παραβιάσουν έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», κατηγορία που έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να τους σταματήσει.

Μεταξύ των κρατουμένων βρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες, όπως η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου, και το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρίμα Χασάν.

Ως η μεγαλύτερη ναυτική ανθρωπιστική αποστολή που έχει επιχειρήσει να παραδώσει προμήθειες στη Γάζα, ο στολίσκος προσέλκυσε παγκόσμια προσοχή, ενώ η κατάσχεση των πλοίων έχει προκαλέσει παγκόσμια καταδίκη και διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Στίβεν Κότον, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), που εκπροσωπεί περισσότερους από 16,5 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «η επίθεση ή η κατάσχεση μη βίαιων ανθρωπιστικών πλοίων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Τα κράτη δεν μπορούν να επιλέγουν πότε θα σεβαστούν το διεθνές δίκαιο. Οι θάλασσες δεν πρέπει να γίνουν θέατρο πολέμου», πρόσθεσε.

Παγκόσμιοι ηγέτες έχουν επίσης καταδικάσει τις παράνομες κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα απελάσει Ισραηλινούς διπλωμάτες και θα ακυρώσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Κολομβίας – Ισραήλ λόγω των ενεργειών του Ισραήλ.

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, έχουν επίσης ζητήσει από το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των μελών του πληρώματος που έχουν κατασχεθεί.

Ο ΟΗΕ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά η ειδική εισηγήτρια για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τις παρεμποδίσεις ως «παράνομη απαγωγή».

«Οι σκέψεις μου είναι με τον λαό της Γάζας, παγιδευμένο στα φονικά πεδία του Ισραήλ», έγραψε η Αλμπανέζε στο X.

Συλλήψεις δημοσιογράφων

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν τη σύλληψη «περισσότερων από 20 διεθνών δημοσιογράφων» από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την αναχαίτιση την Τετάρτη και την Πέμπτη του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν «την άμεση απελευθέρωσή τους».

«Η σύλληψη δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση του έργου τους συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ενημέρωση. Οι RSF καταγγέλλουν την παράνομη σύλληψη επαγγελματιών της ενημέρωσης που επέβαιναν σε αυτά τα πλοία, προκειμένου να καλύψουν μια πρωτοφανούς κλίμακας ανθρωπιστική επιχείρηση», δήλωσε ο Μαρτέν Ρου υπεύθυνος του γραφείου κρίσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, περίπου 20 δημοσιογράφοι μέσων ενημέρωσης από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία και το Κατάρ, επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

«Τα διάφορα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν λάβει νέα από τους δημοσιογράφους τους», τόνισαν οι RSF.

Το SNJ- CGT, το συνδικάτο εργαζομένων στη γαλλική εφημερίδα L’ Humanite που έχει χάσει την επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Εμιλιέν Ιρμπάς από «τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης», κατήγγειλε σήμερα σε ανακοίνωσή του «την απαράδεκτη παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου».

«Όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες της ενημέρωσης που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο δημοσιογράφος, Εμιλιέν Ιρμπάς, φαίνεται ότι κρατείται στο λιμάνι του Ασντότ, μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσαν οι RSF στην ανακοίνωσή τους.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το Ισραήλ δεν επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του ξένου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα. Μόνο λίγα μέσα ενημέρωσης έχουν εισέλθει στη Γάζα, συνοδευόμενα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία από τον στρατό.

Οι RSF έχουν καταμετρήσει περισσότερους από 210 δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Νέος στολίσκος κατευθύνεται προς τη Γάζα – Αποτελείται από εννέα πλοία

Ένας νέος στολίσκος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Ο συνασπισμός «Freedom Flotilla» (Στόλος για την Ελευθερία) ανακοίνωσε ότι το πλοίο «Conscience» (σημαίνει «συνείδηση») απέπλευσε την Τετάρτη από την Ιταλία με περίπου 100 ακτιβιστές. Η ομάδα υποστηρίζει ότι «πολλοί από αυτούς» είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και δημοσιογράφοι.

Το «Conscience» προστίθεται σε άλλα οκτώ πλοία που απέπλευσαν από την Ιταλία πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης, τα εννέα συνολικά πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοιχτά της Κρήτης, όπως γράφουν οι Times of Israel.

Τα πλοία αναμένεται να αναχαιτιστούν από το Ισραηλινό Ναυτικό εάν συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Γάζα.