Η Χαμάς χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για να εξετάσει το σχέδιο του Τραμπ

0

Η παλαιστινιακή οργάνωση θα απαντήσει «θετικά», σύμφωνα με τους «The Times of Israel»

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση χρειάζεται ακόμα χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ…και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχθεί το σχέδιό του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Times of Israel: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει «θετικά», αλλά θα ζητήσει αλλαγές

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις, ανέφερε πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων στους Times of Israel την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Η πηγή επισήμανε ότι Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν κάνει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχθηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες επαίνεσαν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις που ζητάει η Χαμάς θα αποσκοπούν να μετριάσουν ορισμένους όρους της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Προβλέπει επίσης τερματισμό του πολέμου και σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.