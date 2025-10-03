«Λάθος» συναγερμός στο Λονδίνο για ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό

0

Εκκενώθηκε, αλλά τελικά δεν αποδείχθηκε επικίνδυνο

Ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα λόγω ενός «ύποπτου» δέματος, το οποίο όμως αποδείχθηκε «αθώο».

Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον γύρω στις 2.45, τοπική ώρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και ζητήθηκε από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, λόγω του «συναγερμού».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερεύνησαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο σταθμός επαναλειτούργησε περίπου 45 λεπτά αργότερα.