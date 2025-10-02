Το Ισραήλ λέει ότι κανένα πλοίο του διεθνή στολίσκου δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας – «Ένα σκάφος παραμένει, θα αναχαιτιστεί κι αυτό»

0

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε και τα τέσσερα ελληνικά πλοία που συμμετείχαν στον στολίσκο

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι ότι κανένα από τα πλοία του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, αφού ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σχεδόν όλα τα σκάφη που μετέφεραν φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση».

Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε το υπουργείο.

Παράλληλα τόνισε ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οδηγούνται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

Η «πρόκληση» του στολίσκου έχει λάβει τέλος, κατέληξε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε πως πλοίο του στολίσκου εθεάθη να εισέρχεται στο λιμάνι του Ασντόντ.

Η Ruhi Loren Akhtar, μία από τις Βρετανίδες εργαζόμενες σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που επιβαίνουν σε πλοίο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, δήλωσε ότι το σκάφος στο οποίο βρίσκεται αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο, καθώς ορισμένοι από τους επιβάτες του πλοίου διατρέχουν «αυξημένο κίνδυνο» και η ομάδα δεν ήθελε να συλληφθούν.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, απευθύνθηκε στους ακόλουθούς της λέγοντας: «Αντί να μπορέσουν να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και να ανοίξουν τον ανθρωπιστικό διάδρομο, [άλλα σκάφη] παρεμποδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Έχουμε χάσει την επικοινωνία με εκατοντάδες συναδέλφους μας και μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι βρίσκονται υπό κράτηση».

Είπε ότι πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμα άλλα πλοία που πλέουν, με ένα από αυτά να βρίσκεται «πολύ κοντά» στη Γάζα. «Δεν ξέρουμε τι ακριβώς τους συμβαίνει, αλλά υπάρχουν ακόμα άλλα πλοία που πλέουν».

Λίγο νωρίτερα, πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν πως τέσσερα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla πιστεύεται πως εξακολουθούν να πλέουν, ενώ το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αναχαιτίσει 39 σκάφη. Οι πληροφορίες αυτές έκαναν λόγο για ένα μόνο πλοίο που εξακολουθεί να κινείται προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα τέσσερα πλοία που θεωρείται ότι βρίσκονται σε κίνηση, τα δύο «είναι υπό νομική υποστήριξη και κατευθύνονται βόρεια, προς την Κύπρο». Ένα πλοίο βρίσκεται ακόμα ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου και ένα πλοίο, το Mikeno, φέρεται να βρίσκεται τώρα στα χωρικά ύδατα της Γάζας και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέχει λίγα μίλια από την ξηρά.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε και τα 4 ελληνικά πλοία που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο, ενώ το φως της δημοσιότητας είδε και το βίντεο από το ρεσάλτο στο σκάφος «Οξυγόνο».

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στόλος είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τον διεθνή στολίσκο ότι πλησίαζε σε ζώνη ενεργών εχθροπραξιών και παραβίαζε νόμιμο αποκλεισμό, και ζήτησε από τους διοργανωτές να αλλάξουν πορεία.

Ο στόλος είναι η τελευταία απόπειρα από τη θάλασσα να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ, η οποία έχει μετατραπεί σε έρημο μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.