Βίντεο από το ρεσάλτο των Ισραηλινών στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» – Το ελληνικό «Οξυγόνο» μεταξύ των πλοίων που έπλεαν προς τη Γάζα

Περίπου 30 σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τη νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, αφότου τα σκάφη της αποστολής αψήφησαν τις εντολές να ανακρούσουν πρύμναν.

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «πολλά σκάφη» του στολίσκου, χωρίς να προκληθούν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης. «Η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την Σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Ανάμεσα στα σκάφη που αναχαιτίστηκαν ήταν και τα «Oxygono», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας» με Έλληνες επιβαίνοντες, σύμφωνα με το March to Gaza Greece. Οι επιβαίνοντες πάνω στα 4 αυτά πλοία είναι 33, εκ των οποίων περισσότεροι από 20 είναι Έλληνες.

Μάλιστα, το πλοίο Oxygono δέχτηκε επίθεση με κανόνια νερού από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η οργάνωση αναφέρει ότι το πλήρωμα του πλοίου Oξυγόνο έχει απαχθεί και απαιτεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.

Η στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πλοίο Akka:

The moment the Israeli Occupying Forces took the #GlobalSumudFlotilla boat, Akka. pic.twitter.com/Gql3r8AQZO — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025

Βίντεο από τις προειδοποιήσεις των Ισραηλινών:

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ απεύθυνε κάλεσμα στους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή να αλλάξουν την πορεία τους άμεσα και να ξεφορτώσουν τη βοήθεια σε ισραηλινό λιμάνι.

«Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας απαγάγονται»

Την αναχαίτιση του σκάφους «Οξυγόνο» κατήγγειλε νωρίς σήμερα Πέμπτη (2/10) το πρωί με ανάρτηση στο Instagram το March to Gaza Greece. «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέλησή τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα», επισημαίνεται.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το ρεσάλτο

Ο Global Sumud Flotilla ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο – ντοκουμέντο που προκαλεί σοκ και δείχνει τη στιγμή που οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί κάνουν ρεσάλτο στο σκάφος.

«Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν παράνομα και επιβιβάστηκαν στο πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla μαζί με άλλα σκάφη σε διεθνή ύδατα. Οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Η κατάσταση των επιβαινόντων και του πληρώματος παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Πρόκειται για παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν την άμεση ασφάλεια και απελευθέρωσή τους», τονίζει.

Πέτη Πέρκα: Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα

Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο εξηγεί: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς, όπως περιμέναμε, σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Διεθνείς αντιδράσεις

Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής. Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από «επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.

Περίπου 30 πλοία του διεθνούς στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους

Ο διεθνής στολίσκος, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ κάποια από τα πλοία της νηοπομπής.

Το Ισραήλ σταμάτησε «πολλά πλοία», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του Global Sumud Flotilla («Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας»), τον Σάιφ Αμπουκεσέκ, να κάνει λόγο για 13 πλοία στα οποία επέβαιναν συνολικά 200 άνθρωποι.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο εκπρόσωπος του στολίσκου επεσήμανε: «συνεχίζουμε να πλέουμε στη Μεσόγειο για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επιβαίνοντες του διεθνούς στολίσκου, που βρίσκονταν στα πλοία που αναχαιτίστηκαν, κατευθύνονται προς το Ισραήλ όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απέλασή τους στην Ευρώπη.

Ο στολίσκος κατήγγειλε «μια παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις» και κάλεσε «τις κυβερνήσεις, τους παγκόσμιους ηγέτες και τους διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Στις 03:20 ώρα Ελλάδας ο Global Sumud Flotilla ανήρτησε στο Χ ότι «30 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα και βρίσκονται 46 ναυτικά μίλια μακριά παρά τις συνεχείς επιθέσεις» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι αποφασισμένοι. Έχουν κίνητρο και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό νωρίς σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε ο Αμπουκεσέκ.