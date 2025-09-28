Φιντάν: Αν δεν αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ, θα αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις

0

Το Κογκρέσο έχει μπλοκάρει την εξαγωγή κινητήρων που θα χρησιμοποιούνταν για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KΑΑΝ, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής drones να ανοίξει μονάδα σε αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος τόνισε πως «πρέπει να λυθεί» το πρόβλημα με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί με τον νόμο CAATSA.

Όπως δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, η αμερικανική Βουλή έχει μπλοκάρει την εξαγωγή κινητήρων που θα χρησιμοποιούνταν για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KΑΑΝ.

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

«Ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των κυρώσεων CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων.

Για παράδειγμα, είναι τα F-35, περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια, να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN.

Είναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

Ο Τούρκος υπουργός υπήρξε σαφής: «Οι άδειες έχουν μπλοκάρει».

Ουσιαστικά, η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι αμερικανικές θεσμικές διαδικασίες – συγκεκριμένα στο Κογκρέσο – στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Τουρκίας.

Η Άγκυρα έχει επενδύσει τεράστιο πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα KAAN, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειάς της να απεξαρτηθεί από τις ξένες προμήθειες και να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία.

Παρόλα αυτά, τα εμπόδια που θέτει η μη έγκριση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό και την παραγωγική διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Χακάν Φιντάν θέλησε να διατηρήσει τον τόνο της αισιοδοξίας και της αποφασιστικότητας, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον στόχο της:

«Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις καθυστερήσεις στους κινητήρες, το πρόγραμμα του KAAN συνεχίζει να προχωρά με εντατικούς ρυθμούς όσον αφορά την κατασκευή των πρωτοτύπων.

Μόλις λίγες ημέρες πριν τις δηλώσεις του Φιντάν, υπήρξαν πληροφορίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα που επιβεβαίωναν την πρόοδο.

Εντός της τουρκικής αμυντικής και στρατηγικής κοινότητας, επικρατεί η πεποίθηση ότι η επιτυχής πρόοδος με το KAAN και η δημιουργία ενός εγχώριου μαχητικού πέμπτης γενιάς, θα αναγκάσει την Ουάσινγκτον να αλλάξει τους υπολογισμούς της, καθώς το πρόγραμμα απειλεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της Τουρκίας από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα.