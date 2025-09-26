Από σηψαιμία ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού

0

Τι αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση

Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο έχει προκαλέσει μεγάλα ερωτηματικά για τις συνθήκες του θανάτου της. Η 30χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στην Αγγλία στις 11 Σεπτεμβρίου, από την οικιακή βοηθό. Σήμερα ήρθαν στην επιφάνεια οι πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση που αποδίδει τον θάνατό της στην σηψαιμία που προκλήθηκε, έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Η οδύνη της οικογένειας, με τους γονείς Μπέσσυ και Διαμαντή Λαιμό, επιδεινώθηκε από μια σειρά γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από δύο εβδομάδες για να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί μόλις χθες.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού προέρχονταν απο τοξικό τσίμπημα εντόμου. Σύμφωνα με το Mega, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι το τσίμπιμα άνοιξε μια πύλη εισόδου στο δέρμα και πιθανόν σύμφωνα με τον βρετανό ιατροδικαστή, η κοπέλα μολύνθηκε απο στρεπτόκοκκο Β, όμως αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» η εξέταση έδειξε ότι η 30χρονη πέθανε από σηψαιμία. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιο έντομο είναι αυτό που τσίμπησε την Μαρίσσα Λαιμού και από την ελλειπή περίθαλψη στο νοσοκομείο που πήγε στο Λονδίνο οδηγήθηκε στο θάνατο λίγες μέρες αργότερα.