Ο Νικολά Σαρκοζί είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που οδηγείται στη φυλακή

Για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι

Ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει πέντε χρόνια στη φυλακή. Έτσι, θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

«Αυτή η ετυμηγορία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για το κράτος δικαίου. Το μίσος δεν έχει όρια... Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά... Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο... Θα ασκήσω έφεση. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή», είπε βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα ο 70χρονος Σαρκοζί.

Ωστόσο, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο πρώην πρόεδρος (2007 έως το 2012) που κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», δεν θα αποφύγει τη φυλακή, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ανάγνωσης μιας απόφασης 400 σελίδων, η πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του, επί των οποίων είχε εξουσία», να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «να λάβουν ή να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης» για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007.

Καταδικασμένος οριστικά σε φυλάκιση ενός έτους για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», ο Σαρκοζί είχε ήδη αναγκαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.

Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σήμερα σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά δεν θα οδηγηθεί απόψε στη φυλακή.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα αυτήν την ημερομηνία, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.

Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να λέει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του προτού οι εισαγγελείς τον καλέσουν για να μπεί στη φυλακη. Αυτό θα πρέπει να συμβεί εντός ενός μήνα. Η γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ειδοποιήσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης.

Στο πλευρό του η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι

Η Κάρλα Μπρούνι, πρώην μοντέλο, νυν τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στάθηκε σήμερα στο πλευρό του, καθώς εκείνος καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία στις συναλλαγές με τη Λιβύη.

«Η αγάπη είναι η απάντηση» έγραψε η Μπρούνι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με το hashtag «το μίσος δεν θα νικήσει».

Η ποινή ήταν βαρύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν και πρωτοφανής στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας. Ο Σαρκοζί, που κυβέρνησε τη Γαλλία από το 2007 έως το 2012, θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που θα εκτίσει ποινή στη φυλακή ακόμα κι αν ασκήσει έφεση, το οποίο όπως είπε θα κάνει.

Η Μπρούνι, ηλικίας 57 ετών, στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της καθώς ο Σαρκοζί, ηλικίας 70 ετών, έκανε δηλώσεις μετά την ετυμηγορία, διακηρύσσοντας την αθωότητά του και λέγοντας: «Εάν θέλουν οπωσδήποτε εγώ να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, όμως με το κεφάλι μου ψηλά». Καθώς περπατούσαν προς το αυτοκίνητο, το οποίο θα τους μετέφερε στην κατοικία τους στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Μπρούνι άρπαξε το κόκκινο κάλυμμα του μικροφώνου ενός δημοσιογράφου του ιστότοπου Mediapart και το πέταξε κάτω.

Ανακριτές ξεκίνησαν μία έρευνα το 2013, αφού ο ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart δημοσίευσε ένα σημείωμα, όπως είχε τότε γράψει, από τις λιβυκές υπηρεσίες πληροφοριών, με ημερομηνία Δεκέμβριος του 2006, στο οποίο γινόταν αναφορά για μια φερόμενη συμφωνία με τον τότε ηγέτη της χώρας, Μουάμαρ Καντάφι, προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του προεκλογικού αγώνα του Σαρκοζί.

Ένας θυελλώδης έρωτας

Ο Σαρκοζί παντρεύτηκε την Μπρούνι, την τρίτη κατά σειρά σύζυγό του, έπειτα ένα θυελλώδες ειδύλλιο στην αρχή της προεδρικής θητείας του το 2008, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του Σεσιλιά.

Οι Σαρκοζί και Μπρούνι έχουν αποκτήσει μια κόρη, η οποία γεννήθηκε το 2011. Η γεννηθείσα στην Ιταλία Μπρούνι πρόσθεσε τη λάμψη της σόουμπιζ και της μόδας στην προεδρία του Σαρκοζί, συνοδεύοντάς τον σε μια επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, ποζάροντας με ένα κόκκινο φόρεμα στη στέγη του μεγάρου των Ηλυσίων και γράφοντας το τραγούδι "Mon Raymond" για εκείνον, στο οποίο τον αποκαλεί «έναν πειρατή με γραβάτα», που δεν τα παρατάει ποτέ.

Αν και ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος της σύζυγος, η Μπρούνι έχει περιγράψει τον εαυτό της ως «δαμάστρια ανδρών» και είχε συνάψει σχέσεις με διανοούμενους και αστέρες της ροκ, μεταξύ άλλων τον Μικ Τζάγκερ και τον Έρικ Κλάπτον, ενώ έχει έναν γιο από μια προηγούμενη σχέση