Ο Τραμπ εκτιμά ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε σοβαρή οικονομική κρίση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ «ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», πρόσθεσε.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε ΣΟΒΑΡΗ οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε, αναφέρεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα».