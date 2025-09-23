Μελόνι: Θα καταθέσουμε ψήφισμα στο κοινοβούλιο για την αναγνώριση της Παλαιστίνης αλλά υπό δυο όρους

0

«Η Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο και είναι εκείνη η οποία εμποδίζει τη λήξη του, αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους»

«Η πλειοψηφία μας πρόκειται να καταθέσει ψήφισμα στο κοινοβούλιο, το οποίο θα λέει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης πρέπει να υπόκειται σε δυο όρους: την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και, φυσικά, τον αποκλεισμό της από κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Παλαιστίνης», δήλωσε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Πρέπει να καταλάβουμε ποιές είναι οι προτεραιότητες. Εγώ δεν είμαι αντίθετη στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», πρόσθεσε η Μελόνι η οποία ευχήθηκε «η πρωτοβουλία αυτή να βρει σύμφωνη και την ιταλική αντιπολίτευση».

Αναφερόμενη πάντα στο ίδιο θέμα, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ:

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης, χωρίς να υπάρχει ένα κυρίαρχο κράτος, δεν λύνει το πρόβλημα και δεν παράγει απτά, ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Παλαιστίνιους. Υποστηρίζεται ότι η αναγνώριση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής πίεσης, καταλαβαίνω. Πρέπει, όμως, να καταλάβουμε και σε ποιόν πρέπει να ασκηθεί η πίεση. Εγώ θεωρώ ότι, κυρίως, θα πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς, διότι η Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο και είναι εκείνη η οποία εμποδίζει τη λήξη του, αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους».