Η Νορβηγία λέει ότι η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της τρεις φορές το 2025

Δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης, τονίζει το Όσλο

Η νορβηγική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.

Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση η νορβηγική κυβέρνηση.

Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στην Αρκτική, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».