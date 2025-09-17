Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προειδοποιεί για την άνοδο του εθνικισμού και καλεί σε διάλογο από τις ΗΠΑ

0

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου παρέθεσε ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μιλώντας σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε Αμερικανούς αξιωματούχους, πρέσβεις και εκπροσώπους της ομογένειας, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας απηύθυνε προειδοποίηση για την άνοδο του εθνικισμού, επισημαίνοντας τη σημασία του διαθρησκευτικού διάλογου και του αμοιβαίου σεβασμού.

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να ξεπερνά τα εθνικά όρια και να καλλιεργεί την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ασπάζεται τον εθνοφυλετισμό ως πολιτική, ακόμη και όταν ορισμένες από τις αδελφές Εκκλησίες μας το έχουν κάνει», σημείωσε, τονίζοντας ότι η αληθινή θρησκεία καλείται να ενώνει και όχι να διαιρεί.

Στο δείπνο παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ιεράρχες των ΗΠΑ, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα, η υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ, καθώς και προσωπικότητες της ομογένειας.

Έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας εξήρε τον Πατριάρχη ως πνευματικό ηγέτη και συνοδοιπόρο στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας. Τόνισε ότι η προστασία της πίστης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της αμερικανικής δημοκρατίας, κατοχυρωμένη από την Πρώτη Τροπολογία, και δεσμεύθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται το δικαίωμα της λατρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικές στιγμές που συνδέουν την Ορθοδοξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταστροφή του Φίλιπ Λάντγουελ Γ΄, ο οποίος το 1738 έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ασπάστηκε την Ορθοδοξία.

Στρέφοντας το βλέμμα στις σύγχρονες προκλήσεις, ο Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε για τις θρησκευτικές κοινότητες που υφίστανται διώξεις και περιορισμούς της λατρείας σε διάφορα μέρη του κόσμου. «Η θρησκευτική ελευθερία δεν είναι προνόμιο, αλλά καθολικό δικαίωμα», υπογράμμισε, δεσμευόμενος ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται αυτό το δικαίωμα μέσω της διπλωματίας και των διεθνών συνεργασιών.

«Όπως λέει το Ευαγγέλιο, μακάριοι οι ειρηνοποιοί», κατέληξε ο κ. Ρήγας, εκφράζοντας την προσδοκία για στενή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην προώθηση της ειρήνης.

Συμβολική παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Άρλινγκτον – Αναφορά στην ελληνική γλώσσα στο Ντάμπαρτον Όουκς

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρέθηκε την Τρίτη το πρωί στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Πατριάρχης παρακολούθησε την εθιμοτυπική αλλαγή φρουράς και, μετά την κατάθεση του στεφάνου, η σάλπιγγα ήχησε, αποδίδοντας τιμές. Τον συνόδευσαν ο στρατηγός Άντριου Πόππας, επικεφαλής της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, καθώς και η Κάρεν Ντάραμ-Αγκιλέρα, εκτελεστική διευθύντρια του κοιμητηρίου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Πατριάρχης παρευρέθηκε σε πρωινό γεύμα στην οικία του Τούρκου πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Σεντάτ Ονάλ, ενώ στη συνέχεια η πρέσβειρα της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αικατερίνη Νασίκα, παρέθεσε μεσημεριανό γεύμα προς τιμήν του και της συνοδείας του στον ιστορικό χώρο του Ντάμπαρτον Όουκς.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος που διοργάνωσε η κ. Νασίκα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ελληνικής γλώσσας και στη διαχρονική σύνδεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο πρώτος θρόνος της Ορθοδοξίας, είναι ένας ζωντανός και ζωτικός φορέας αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς. Ενώνει την πίστη με τον πολιτισμό, διακηρύσσοντας την αλήθεια του Χριστού και την ελευθερία του ανθρώπου».