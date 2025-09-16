Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, δείτε χάρτες – Μαζική έξοδος των Παλαιστινίων

0

Νετανιάχου: «Θα γίνουμε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη μαζί»

Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύχτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) δεν ανακοίνωσαν άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

تصاعد الدخان جراء استهدافات وتفـ"جير روبوتات مفخخة لتدمير المنازل في حيي تل الهوى والرمال بمدينة غـ"زة.. pic.twitter.com/oi4WLtAQMD — فلسطين بوست (@PalpostN) September 16, 2025

Δύο μεραρχίες του Ισραηλινού Στρατού (IDF), αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν τη νύχτα διευρυμένες χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εγκαινιάζει ένα «νέο στάδιο» της επίθεσής του εναντίον της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Τα πρώτα στάδια της επιχείρησης, με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών Β’», είχαν αρχίσει πριν από μερικές εβδομάδες με βομβαρδισμούς κατά στόχων της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και πολυώροφα κτίρια, καθώς και με χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε αρκετές συνοικίες στα δυτικά της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ, φαίνεται σε χάρτη ο χώρος που αναμένεται να καλύψει η νέα επίθεση:

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment. Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Σύμφωνα με τον στρατό, οι μεραρχίες 162 και 98 επεκτείνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθούν από μια τρίτη, την 36η, προσθέτοντας έτσι δεκάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην επίθεση, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε μεγάλος γύρος αεροπορικών επιδρομών στην Πόλη της Γάζας, ενώ οι δύο μεραρχίες άρχισαν να προχωρούν σε νέες περιοχές, πέραν αυτών που βρίσκονται ήδη υπό ισραηλινό έλεγχο.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, οι χερσαίες δυνάμεις σχεδιάζεται να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξουδετέρωσης των δυνάμεων της Χαμάς εκεί, σύμφωνα με τον IDF.

Ο στρατός εκτιμά ότι στην πόλη της Γάζας βρίσκονται χιλιάδες μαχητές της Χαμάς, καθώς και περίπου 600.000 άμαχοι που δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέγεται ότι διευθύνει προσωπικά την επιχείρηση από τη Νότια Διοίκηση.

Παράλληλα με την επίθεση στην πόλη της Γάζας, ο στρατός αναφέρει ότι η 99η Μεραρχία διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις στη ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα, ενώ η Μεραρχία Γάζας επιχειρεί στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί για την επιχείρηση, επιπλέον των άλλων 70.000 που βρίσκονται ήδη στις εφεδρείες. Παρά τις αναφορές για εξάντληση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι το ποσοστό προσέλευσης των εφέδρων είναι υψηλό, 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.

Οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες από τους IDF να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή και να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας. Συγκεκριμένα τους ζητούν να μετακινηθούν «το συντομότερο δυνατό» μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προς τα νότια της πόλης της Γάζας είτε «με όχημα είτε με τα πόδια».

Gaza is destroyed. I guess declaring war on one of the most powerful nations in the world was a bad idea, huh? I stand with Israel. 🇮🇱pic.twitter.com/yXnRsovoAf — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 16, 2025

Οι εκτιμήσεις του Ισραηλινού Στρατού από χθες το βράδυ έδειξαν ότι περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενο παλαιστινιακά δημοσιεύματα, ανέφερε ότι υπάρχουν ισραηλινά τανκς στους δρόμους της πόλης της Γάζας. Το CNN από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία εισβολή στην πόλη, επικαλούμενο δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους εκ των οποίων ο ένας δήλωσε ότι η εισβολή θα είναι «σταδιακή» στην αρχή.

Οι εκτιμήσεις του Ισραηλινού Στρατού από χθες το βράδυ έδειξαν ότι περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενο παλαιστινιακά δημοσιεύματα, ανέφερε ότι υπάρχουν ισραηλινά τανκς στους δρόμους της πόλης της Γάζας. Το CNN από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία εισβολή στην πόλη, επικαλούμενο δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους εκ των οποίων ο ένας δήλωσε ότι η εισβολή θα είναι «σταδιακή» στην αρχή.

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στο Χ. «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Νωρίτερα, καταθέτοντας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «έχουμε εξαπολύσει «σημαντική επιχείρηση στη Γάζα».

Χθες, Δεύτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα βόρεια τμήματα της Γάζας. Φωτογραφίες δείχνουν Παλαιστίνιους να φεύγουν μεταφέροντας τα υπάρχοντα τους προς τα νότια, κατά μήκος της παραλιακής οδού, ενόψει της επέκτασης της ισραηλινής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

Με τα πόδια, με ζώα ή σε οχήματα τύπου τρακτέρ, άνθρωποι κουβαλούν ρούχα, στρώματα, έπιπλα και βασικά είδη ανάγκης, φορτωμένοι και οι ίδιοι μαζί με τα παιδιά τους πάνω στα μέσα μεταφοράς.

Η Γάζα βιώνει τον μεγαλύτερο μαζικό εκτοπισμό από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης τον περασμένο μήνα, με χιλιάδες οικογένειες να προσπαθούν να κινηθούν νότια, υπό συνεχή βομβαρδισμό, έγραψε το BBC.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να πληρώσω μια σκηνή», λέει στο BBC η Λίνα αλ-Μαγκρέμπι, μητέρα τριών παιδιών, που χρειάστηκε 10 ώρες και 3.500 σεκέλ (848 ευρώ) για να φτάσει στο Χαν Γιούνις.

Η Νιβίν Ιμάντ αλ-Ντιν, μητέρα πέντε παιδιών, περιγράφει πως εγκατέλειψε το σπίτι της αφού έλαβε ισραηλινά φυλλάδια εκκένωσης: «Δεν μπόρεσα να πάρω τίποτα μαζί μου. Να αφήσω τα πάντα πίσω ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου».

Το κόστος της μετακίνησης έχει εκτοξευθεί, με τις μικρές καρότσες να κοστίζουν 3.000 σεκέλ και τις σκηνές έως και 4.000. Χωρίς εισοδήματα από την αρχή του πολέμου, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος και παραμένουν εγκλωβισμένες στα σπίτια τους, αψηφώντας τον θανάσιμο κίνδυνο.

Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και σούπερ Σπάρτη μαζί»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με απομόνωση, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει για χρόνια, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αντιδράσεων από τη διεθνή κοινότητα για τις στρατιωτικές του ενέργειες και τους χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα.

Μιλώντας σε διάσκεψη του υπουργείου Οικονομικών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να στραφεί σε μεγαλύτερη αυτονομία και να αναπτύξει τη δική της βιομηχανία όπλων, ώστε να μην εξαρτάται από άλλες χώρες.

Σε μια αποστροφή του λόγου του, δε, είπε το Ισραήλ θα «γίνει η Αθήνα και η σούπερ Σπάρτη μαζί», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγική αυτάρκεια και ανεξαρτησία, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.

«Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τη βιομηχανία όπλων μας – θα γίνουμε η Αθήνα και η σούπερ Σπάρτη μαζί. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απόπειρες απομόνωσης» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα να αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία όπλων, με σκοπό να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό, κυρίως από τις δυτικές χώρες.

Όπως επισημαίνει το CNN, οι δηλώσεις του σηματοδοτούν μια σπάνια αναγνώριση της μαζικής διεθνούς αντίδρασης που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, καθώς κλιμακώνει τον πόλεμό του στη Γάζα. Οι διεθνείς κυρώσεις και οι περιορισμοί όπλων από χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο χτυπούν τη βιομηχανία του Ισραήλ, τη στιγμή που οι ΗΠΑ παραμένουν ο κύριος προμηθευτής όπλων.

Ο Νετανιάχου, πάντως, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβάλει τέτοιους περιορισμούς και έχουν προειδοποιήσει άλλες χώρες να μην το πράξουν.

Σφοδρότατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, επιτέθηκε στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση ότι το Ισραήλ μπαίνει σε απομόνωση ως «παρανοϊκή».

«Η απομόνωση δεν είναι μοίρα, είναι αποτέλεσμα της ελαττωματικής και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου» έγραψε ο Λαπίντ στο X.

Ο Γκάδι Άιζενκοτ, πρώην επικεφαλής του ισραηλινού στρατού και επικείμενος πολιτικός υποψήφιος, καταδίκασε επίσης τον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για να διορθώσουμε τη ζημιά που προκάλεσε αυτός και οι συνεργάτες του, οι οποίοι εγκατέλειψαν τους ομήρους και απομόνωσαν το Ισραήλ στον κόσμο».