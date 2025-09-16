Μήνυση κατά των New York Times θα καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση

0

Θα ζητήσει αποζημίωση 15 δισ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας «New York Times», ζητώντας ως αποζημίωση ποσό 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν.

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Οι "Τάιμς" επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)»,συνέχισε.

Η ανακοίνωση καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την απειλή του μεγιστάνα των ακινήτων πως θα προχωρούσε σε μήνυση και αγωγή κατά της εφημερίδας για την κάλυψη της όσον αφορά σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον θανόντα προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών και χρηματομεσίτη με επαφές στην υψηλή κοινωνία.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης δεν έχουν αντιδράσει.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως τύπωσε ψέματα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την επιχειρηματική δραστηριότητά του, καθώς και για κινήματα προσκείμενα στους ρεπουμπλικάνους και ιδεολογίες, ιδίως το «κίνημα πρώτα η Αμερική» και το «κίνημα MAGA». Πρόσθεσε ότι η μήνυση και αγωγή «κατατίθεται» σε δικαστήριο στη Φλόριντα, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.