Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας – Σφοδροί βομβαρδισμοί

«Η Γάζα καίγεται» ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Κατς

Ο στρατός του Ισραήλ άρχισε χθες Δευτέρα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς η κατάσταση στην περιοχή της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είχε αποστείλει χερσαία στρατεύματα στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου εκτιμάται ότι καταφεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού της σε περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένα άτομα. Ο στρατός έχει καλέσει τους κατοίκους της πόλης να εκκενώσουν την περιοχή, αλλά η ανταπόκριση υπήρξε περιορισμένη, καθώς πολλοί φοβούνται ότι και άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας δεν είναι πιο ασφαλείς.

🚨💥 WAR ESCALATES 🇮🇱 Israeli jets pounding Gaza City with massive airstrikes.

🇵🇸 Reports say a ground offensive has also begun, per Axios.#Gaza #Israel #Breaking pic.twitter.com/LhAH18QmRo — ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) September 16, 2025

Οι αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας εντάθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα, πριν τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αρχίσουν να αναφέρουν ότι τα άρματα του στρατού έχουν εισέλθει στην πόλη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel οικογένειες των ομήρων σπεύδουν να διαμαρτυρηθούν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού, φοβούμενες ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θέτουν σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους.

השעה 3:00 עינב צנגאוקר, מישל אילוז, ענת אנגרסט, אופיר ברסלבסקי ועוד משפחות הביאו שמיכות ושקי שינה - כי המשטרה לא מאפשרת לבנות אוהלים בשטח - ומתכוונות לעשות פה את הלילה ואולי גם את הימים הקרובים. עינב אומרת שהם לא מתכוונים לעזוב את הכביש pic.twitter.com/PILWqyqBYw — Bar Peleg (@bar_peleg) September 16, 2025

Παγιδευμένοι κάτοικοι στα ερείπια

Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ ξεκίνησε αεροπορική επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Η Γάζα καίγεται»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.