Μονή Σινά: Νέος Ηγούμενος εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος αναδείχθηκε νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά από την ψηφοφορία των μελών της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

Συγκέντρωσε 19 ψήφους σε σύνολο 20 ψηφισάντων, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή κατά το αρχαίο έθιμο.

Γύρω από την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου συντάχθηκαν, τελικά, και οι δύο πλευρές της Αδελφότητας, χωρίς καμιά αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή, της καθαρής επικράτησης ενός προσώπου χωρίς καμιά αμφισβήτηση, θεωρείται σημαντική υποθήκη για να επικρατήσει κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας στη Μονή.