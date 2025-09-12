Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε πρωθυπουργός του Νεπάλ

0

Αυτήν ήθελαν οι διαδηλωτές κατά την αιματηρή εξέγερση

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε σήμερα βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

«Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία», της είπε ο πρόεδρος της χώρας Ραμτσάντρα Παουντέλ μετά από μια σύντομη τελετή καθώς κατέγραφαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης.

Η Κάρκι, 73 ετών, που είναι η μοναδική γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, θα ορκιστεί στις 20:45 τοπική ώρα (18:45 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο Αρκάνα Χάντκα Αντικάρι, υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου της προεδρίας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.