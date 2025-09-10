Σκοτώθηκε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ από πυροβολισμούς σε εκδήλωση στη Γιούτα

0

Υπέκυψε στα τραύματά του

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τα πυρά που δέχθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, μετέδωσε τι ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα να προσευχηθούν όλοι για τον Κερκ, επιβεβαίωσε πως έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.