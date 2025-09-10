Χάος στο Νεπάλ: Στρατιώτες φρουρούν το κτίριο του κοινοβουλίου, περιπολούν στους δρόμους έπειτα από δύο ημέρες φονικών ταραχών

0

Στους 25 οι νεκροί, τουλάχιστον 633 τραυματίες

Στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ και περιπολούν στους έρημους δρόμους σήμερα εν μέσω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπειτα από δύο ημέρες φονικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα να υποβάλει την παραίτησή του.

Η αναταραχή στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασε έπειτα από απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά αποσύρθηκε στη συνέχεια μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει τα πλήθη.

🇳🇵‼️ | URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país. pic.twitter.com/06eovigSIb — UHN Plus (@UHN_Plus) September 9, 2025

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα έφθασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.

Καμένα αυτοκίνητα άλλα συντρίμμια είναι διάσπαρτα στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά στην κύρια αίθουσα, ενώ το εξωτερικό μέρος του κτιρίου είναι μαύρο από τον καπνό μετά την πυρπόλησή του χθες, Τρίτη, από τους διαδηλωτές.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Στους μαυρισμένους από τον καπνό τοίχους του πρώτου, ένα σύνθημα γραμμένο στα αγγλικά: "f@ck the government".

«Ενημερώθηκα από τον επικεφαλής της ασφάλειας (του κοινοβουλίου) πως η πυρκαγιά κατέστρεψε ολόκληρη την υποδομή. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Έκραμ Γκίρι, εκπρόσωπος της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, από το σπίτι του στο Κατμαντού.

Άλλα κυβερνητικά κτίρια, το ανώτατο δικαστήριο και κατοικίες υπουργών, περιλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, με την αναταραχή να υποχωρεί μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού.

ALERT 🚨 Nepal parliament stormed by protesters, set on fire. Prime Minister KP Sharma Oli resigned after youth took the streets over social media ban

🤔🤔🤔 @imsidepaper pic.twitter.com/w7JwmryNWe — john doe (@johndoe1497575) September 9, 2025

Τεθωρακισμένα περιπολούν στους εν πολλοίς έρημους δρόμους, καθώς τα καταστήματα και οι αγορές είναι κλειστά. Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε διάφορες τοποθεσίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

«Προσπαθούμε κατ'αρχάς να επαναφέρουμε στην ομαλότητα την κατάσταση. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων», είπε ο Μπάσνετ, προσθέτοντας πως κρατούμενοι έβαλαν επίσης φωτιά στη φυλακή Ντίλι Μπαζάρ του Κατμαντού προτού ο στρατός πάρει τον έλεγχο της κατάστασης.

Έσερναν γυμνό τον αντιπρόεδρο

Εν μέσω χάους, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι 900 κρατούμενοι κατάφεραν να δραπετεύσουν από δύο φυλακές στις δυτικές περιοχές του Νεπάλ.

Η σύζυγος ενός πρώην αξιωματούχου κάηκε ζωντανή όταν το σπίτι της πυρπολήθηκε και δεν κατάφερε να διαφύγει. Στόχος έγιναν επίσης ξενοδοχεία.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα τεράστιο πλήθος να καταδιώκει τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Μπαράτ Παουντέλ σε στενά δρομάκια, προτού τον ρίξει στο έδαφος και τον ξυλοκοπήσει με κλωτσιές και γροθιές. Ο Παουντέλ επιχειρεί να διαφύγει, ωστόσο ένας άνδρας τον κλωτσά, με αποτέλεσμα να πέσει και να δεχθεί επίθεση από το εξαγριωμένο πλήθος.

Σε άλλο βίντεο, ο υπουργός εμφανίζεται να σέρνεται από διαδηλωτές στους δρόμους, γυμνός από τη μέση και πάνω, με μόνο το εσώρουχό του. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της οργής και της ανεξέλεγκτης βίας που κυριαρχεί στους δρόμους του Νεπάλ τις τελευταίες ημέρες.

Big Breaking 🚨

This is the condition of Nepal's Finance Minister Bishnu Paudel.#NepalProtests pic.twitter.com/vHgU4AzGyE — Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) September 9, 2025

Heard this is the Minister for Finance. pic.twitter.com/y57BjdiRn5 — Chiemerie (@Devchiemerie) September 9, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Νεπάλ διέταξε το μπλοκάρισμα 26 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, επειδή δεν είχαν συμμορφωθεί με την προθεσμία εγγραφής.

Πλατφόρμες όπως το Instagram και το Facebook, που έχουν εκατομμύρια χρήστες στη χώρα και αποτελούν βασικό μέσο ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας, βρέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Η κυβέρνηση αιτιολόγησε την απαγόρευση λέγοντας ότι στόχος ήταν η καταπολέμηση των fake news, της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής απάτης. Ωστόσο, οι νέοι κατήγγειλαν την κίνηση ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Παρότι η απαγόρευση άρθηκε βιαστικά το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση, με υπουργό να δηλώνει ότι έγινε για να «ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Gen Z», οι διαδηλώσεις είχαν ήδη αποκτήσει ασταμάτητη δυναμική, στοχεύοντας την πολιτική ελίτ και βυθίζοντας τη χώρα στο χάος.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε φουντώσει στα social media η καμπάνια «nepo kid», που έριχνε φως στον πολυτελή τρόπο ζωής των παιδιών πολιτικών και σε κατηγορίες για διαφθορά.

Χιλιάδες νέοι προσπάθησαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, με αρκετές περιοχές να τίθενται σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας. Οι περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές καταγράφηκαν τότε, γύρω από το κοινοβούλιο και κυβερνητικά κτίρια.