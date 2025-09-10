Τουσκ: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Πολωνίας

0

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης» αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα πως απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά καταδιωκτικά για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που μπήκαν στον εναέριο χώρο της εν μέσω επίθεσης στο δυτικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας και ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε συμβάν αυτού του είδους.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια Πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.