Χαμός στο Νεπάλ έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις

Προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων και οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σήμερα σε εθνική ενότητα έπειτα από δύο ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, κυρίως κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς, που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων και οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

«Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτήριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις».