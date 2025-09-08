Εκκένωση τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο Χίθροου

0

Σήμανε συναγερμός για εντοπισμό «δυνητικά επικίνδυνων υλικών»

Ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς στο διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα αφότου σήμανε συναγερμός για εντοπισμό «δυνητικά επικίνδυνων υλικών», όπως μεταδίδει το BBC.

Η διοίκηση του αερολιμένα και εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής αναφέρουν σε ενημέρωσή τους πως «ειδικά συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για να αξιολογήσουν την κατάσταση και ο Τερματικός Σταθμός 4 έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους» έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση.