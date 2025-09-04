Ρωσικός πύραυλος έπληξε αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιφ

0

Ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Ο δήμαρχος του Τσερνίχιφ , Ντμίτρο Μπριζίνσκι, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον Μπριζίνσκι την ώρα του ρωσικού πυραυλικού χτυπήματος τα μέλη της αποστολής αποναρκοθετούσαν την περιοχή.