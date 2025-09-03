Επτά μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σε παραλίες της Ανδαλουσίας

0

Μετά την ανατροπή σκαφών που τους μετέφεραν παράτυπα στην Ισπανία

Επτά πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα σε δύο παραλίες της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, μετά την ανατροπή σκαφών που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ειδικότερα, έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας, ενώ άλλος ένας βρέθηκε νεκρός στην Πλάγια δε λας Σαλίνας (ανατολικότερα), αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερωθεί για δύο σκάφη με παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Ανδαλουσίας και κατά την έρευνα που διεξήχθη περισυνελέγησαν 26 άνθρωποι.