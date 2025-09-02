Αφγανιστάν: Στους 1.124 ανήλθαν οι νεκροί από τον σεισμό

0

Τουλάχιστον 8.000 σπίτια καταστράφηκαν

Σε 1.124 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό, πρόσθεσε η οργάνωση αυτή.

Διασώστες με ελικόπτερα συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια απομακρυσμένων χωριών στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους μετά τον σεισμό που έπληξε την περιοχή κοντά στα σύνορα της χώρας με το Πακιστάν.

Οι Αρχές συνέχισαν τις έρευνες από αέρος για δεύτερη ημέρα, την Τρίτη, καθώς οι δρόμοι ήταν μπλοκαρισμένοι από συντρίμμια και το ορεινό ανάγλυφο των πληγεισών περιοχών δυσχέραινε τις χερσαίες μετακινήσεις, όπως αναφέρει το βρετανικό BBC.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια. Ο ΟΗΕ έχει αποδεσμεύσει έκτακτα κονδύλια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να προσφέρει βοήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών.

Ο σεισμός της Κυριακής ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν το Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια.