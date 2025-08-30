Ζελένσκι: Η Μόσχα εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών για να εξαπολύσει επιθέσεις

0

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε «πραγματικά βήματα» εναντίον της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

«Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικών κυρώσεων σε βάρος της ίδιας της Μόσχας – του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα», έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο X.

In Zaporizhzhia, all emergency services are engaged at the site of a Russian strike on a five-story residential building. Tragically, as of now, one person is confirmed dead, and dozens are wounded, including children. Once again, it was a regular apartment building. Overnight,… pic.twitter.com/mYZ2C8WqZ7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις»

Ο κ. Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε σήμερα στο Facebook ο Ουκρανός πρόεδρος, στον απόηχο νέων μαζικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων στη Ζαπορίζια.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόταν προφανώς σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.