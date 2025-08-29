Οι Ρώσοι λένε ότι οι δυνάμεις τους επιταχύνουν την προέλασή τους στην Ουκρανία

0

Στην Μόσχα επαίρονται ότι προκάλεσν σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές της αντιπάλου τους

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός επιτάχυνε τον ρυθμό προέλασής του στην Ουκρανία και αναλαμβάνει τον έλεγχο 600-700 τετραγωνικών χιλιομέτρων το μήνα, σε σύγκριση με 300-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην αρχή του έτους.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πραγματοποιώντας 35 μαζικές επιθέσεις φέτος σε αυτό που αποκάλεσε 146 κρίσιμα σημαντικούς στόχους.

«Ως αποτέλεσμα, η υποδομή του 62% των βασικών επιχειρήσεων στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας έχει υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Μπελαούσοφ.

«Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τα χτυπήματα που μειώνουν την παραγωγική ικανότητα, καθώς και εκείνα που στοχεύουν κέντρα logistics και σημεία εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά στο πεδίο της μάχης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει περισσότερη δουλειά να κάνει για τη βελτίωση των δικών της δυνατοτήτων σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης εκπαίδευσης χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μια άλλη προτεραιότητα που εντόπισε ήταν η βελτίωση της ταχύτητας με την οποία μπορούσαν να κινηθούν οι τακτικές ομάδες.

«Φέτος, έχουν παραδοθεί 22.725 μοτοσικλέτες, γουρούνες και μπάγκι. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να μεταφερθούν στις ένοπλες δυνάμεις άλλες 12.186 μονάδες αυτού του εξοπλισμού», είπε.