Ειδικοί του ΟΗΕ μιλούν για «αναγκαστικές εξαφανίσεις» Παλαιστινίων στην Γάζα

Συμβαίνουν όταν πάνε να βρουν τρόφιμα σε κέντρα διανομής βοήθειας

Ειδικοί του ΟΗΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισαν σήμερα «απαίσιο έγκλημα» πληροφορίες για «αναγκαστικές εξαφανίσεις» λιμοκτονούντων Παλαιστινίων σε αναζήτηση τροφίμων στα κέντρα διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα.

Οι επτά ανεξάρτητοι ειδικοί ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι έλαβαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, εξαφανίστηκαν αφού επισκέφθηκαν κέντρα διανομής βοήθειας στη Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός ήταν «άμεσα αναμεμιγμένος στις αναγκαστικές εξαφανίσεις ανθρώπων που αναζητούσαν βοήθεια», πρόσθεσαν οι ειδικοί που έχουν λάβει εντολή από το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι οποίοι όμως δεν μιλούν εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι πληροφορίες για αναγκαστικές εξαφανίσεις λιμοκτονούντων αμάχων που επιδίωκαν να ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους να τραφούν δεν είναι μόνο σοκαριστικές, αλλά ισοδυναμούν με βασανιστήρια», δήλωσαν. «Η χρήση της τροφής ως εργαλείο για στοχευμένες και μαζικές εξαφανίσεις πρέπει να σταματήσει αμέσως», είπαν.

Από την πλευρά του, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δήλωσε πως δεν υπάρχει «καμία απόδειξη για αναγκαστικές εξαφανίσεις» στα κέντρα βοήθειας που έχει στήσει στα παλαιστινιακά εδάφη, αφότου ειδικοί του ΟΗΕ έκαναν λόγο για πληροφορίες σχετικά με τέτοιες παραβιάσεις δικαιωμάτων.

«Λειτουργούμε σε μια πολεμική ζώνη όπου σοβαρές κατηγορίες βαραίνουν σε όλες τις πλευρές που λειτουργούν εκτός των κέντρων μας. Όμως στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του GHF, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αναγκαστικές εξαφανίσεις» αναφέρει το ίδρυμα σε ανακοίνωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού στο κυβερνείο της Γάζας την περασμένη εβδομάδα, επικρίνοντας τη «συστηματική παρεμπόδιση» των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ, που κατηγόρησε τη Χαμάς ότι λεηλατεί τη βοήθεια που παρέχει ο ΟΗΕ, επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στη Γάζα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Μόλις οι περιορισμοί άρχισαν να χαλαρώνουν, το GHF, μία ιδιωτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δημιουργήθηκε προκειμένου να διανείμει διατροφική βοήθεια, αποκλείοντας στην πραγματικότητα τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως έχει τεκμηριώσει τον θάνατο 1.857 Παλαιστινίων που αναζητούσαν βοήθεια από τα τέλη Μαΐου, 1.021 από τους οποίους κοντά στα κέντρα του GHF.