Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Πούτιν ότι “σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση”, μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ενώ ο Μακρόν καταγγέλλει τη "βαρβαρότητα" της Ρωσίας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι "σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση" μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

"Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει", σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά "υπέστη ζημιές" το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου", πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη "σοβαρές ζημιές" στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και "θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας", ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές", ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη "βαρβαρότητα" της Ρωσίας.

"Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

"Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν", πρόσθεσε.