Συναγερμός στη Μινεάπολη: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο με πολλά θύματα

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο

Ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε σήμερα χώρα σε ένα καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της βόρειας πολιτείας των ΗΠΑ, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο ένοπλος δράστης έχει συλληθεί», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ.