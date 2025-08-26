«Η Χαμάς είχε τοποθετήσει μια κάμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ για να παρακολουθεί τις ισραηλινές δυνάμεις»

0

Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του είχαν βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς όταν έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδας της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι.

Από την «προκαταρκτική έρευνα» προκύπτει ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες «εντόπισαν μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ» και την χρησιμοποιούσε «για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων και να κατευθύνει τις τρομοκρατικές δράσεις της εναντίον τους», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση του στρατού.

Οι στρατιώτες «ενήργησαν για να εξαλείψουν την απειλή, πλήττοντας και διαλύοντας την κάμερα», πρόσθεσε.

Έξι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν σε αυτά τα πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή συνολικά σε 20 ανθρώπους, συνέχισε ο στρατός, ανακοινώνοντας ονόματα που δεν αντιστοιχούν σε κανέναν από τους πέντε δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την επίθεση. Ένας Ισραηλινός αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους πέντε δημοσιογράφους δεν είναι μεταξύ των έξι μελών της Χαμάς.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού διέταξε να συνεχιστεί η έρευνα, δίνοντας έμφαση σε «πολλά» σημεία, κυρίως στο «πώς ελήφθη η απόφαση επί του πεδίου» και «τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν για το πλήγμα».

Το πρακτορείο Reuters μετέδιδε ζωντανά πλάνα από το νοσοκομείο, που τραβούσε ο συνεργάτης του, ο εικονολήπτης Χουσάμ αλ Μάσρι, όταν ξαφνικά η μετάδοση διακόπηκε, με το πρώτο πλήγμα του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εκτός του Μάσρι, σκοτώθηκαν επίσης η συνεργαζόμενη με το πρακτορείο Associated Press Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Μοχάμεντ Σαλάμα, που εργαζόταν για το Al Jazeera, ο Μοάζ Άμπου Τάχα, συνεργάτης διαφόρων ενημερωτικών μέσων – περιστασιακά και του Reuters – και ο Άχμεντ Άμπου Αζίζ.

Ο φωτορεπόρτερ Χάτεμ Χάλεντ, επίσης συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε.