Bloomberg: Ουάσιγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία εκεχειρίας που θα παγιώσει τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

Το ρεπορτάζ επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του εν λόγω ρεπορτάζ