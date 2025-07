Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώνονται στο Μπέρμιγχαμ για να αποχαιρετήσουν τον Όζι Όσμπορν – Δείτε live

Θαυμαστές του Όζι Όσμπορν συγκεντρώνονται στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον πρωτοπόρο της heavy metal, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 76 ετών.

Αυτοκινητοπομπή που θα μεταφέρει τη σορό του Όζι Όσμπορν θα διασχίσει τους δρόμους της πόλης, στην οποία γεννήθηκε.

Χιλιάδες θαυμαστές έχουν φθάσει στο Μπέρμιγχαμ από διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλοί από τους οποίους φορούν t-shirt των Black Sabbath και απολαμβάνουν δυνατή μουσική από φορητά ηχεία.

Hours before the funeral procession and Ozzy Osbourne fans are filling up Birmingham’s Broad Street. “Sod work!!” one told me. pic.twitter.com/8DEpL2tNnz

Η πομπή θα ξεκινήσει στις 15.00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα περάσει από τη Broad Street και από τη «Γέφυρα των Black Sabbath» με το περίφημο παγκάκι που είναι αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, όπου ήδη χιλιάδες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια και μηνύματα.

Οι θαυμαστές θα μπορούν να παρακολουθήσουν την πομπή ζωντανά μέσω livestream.

Στη γέφυρα έχει τοποθετηθεί κάμερα web, όπου μπορεί όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει ζωντανή μετάδοση, αλλά οι ιδιοκτήτες, η Westside Business Improvement District, δήλωσαν ότι η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή που υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση.

«Θα αποδώσουμε τις τελευταίες τιμές σε έναν από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους του Μπέρμιγχαμ» ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Ζαφάρ Ικμπάλ, σύμφωνα με το ΒΒC.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον Όζι Όσμπορν ως «παιδί του Μπέρμιγχαμ», λέγοντας: «Έβαλε το Μπέρμιγχαμ στον παγκόσμιο χάρτη. Έβαλε το Άστον στον χάρτη».

Τόνισε ακόμη ότι θαυμαστές του Όζι Όσμπορν σχηματίζουν ουρά για να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων που έχει ανοίξει. «Η αγάπη που έδειξαν για τον Όζι και την οικογένειά του ήταν τεράστια» πρόσθεσε.

It's a solemn scene on Broad Street this morning, where Ozzy Osbourne fans have been gathered since the early hours for this afternoon's funeral cortege procession. Live updates here https://t.co/kzZPummvUP pic.twitter.com/Ldj2umq9UW

— Birmingham Live (@birmingham_live) July 30, 2025