Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στην αυτοβιογραφία της για την σκλήρυνση κατά πλάκας: «Είναι τρομακτικό»

Το βιβλίο της ηθοποιού ονομάζεται «You With the Sad Eyes»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ (Christina Applegate) αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της όταν διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, στις αρχές του 2021. Ωστόσο, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, που εκτοξεύτηκε στην κορυφή, τη δεκαετία του '80, με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην κωμική σειρά «Married… With Children», αποκάλυψε πως πίσω από τη λαμπερή καριέρα κρύβονται «πολλές προσωπικές μάχες».

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε η ηθοποιός πάντα ανοιχτή σχετικά με τις προκλήσεις στην υγεία της, συμπεριλαμβανομένης της σκλήρυνσης κατά πλάκας και της διάγνωσης με καρκίνο του μαστού το 2008, παραδέχτηκε πως έχει αντιμετωπίσει και άλλες «επώδυνες στιγμές που το κοινό δεν γνωρίζει».

Αυτές οι εμπειρίες ζωής πρόκειται να έρθουν στο φως μέσα από την αυτοβιογραφία της, με τίτλο «You With the Sad Eyes», η οποία θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026 από τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company. Το βιβλίο μέσα στις 320 σελίδες του, θα ξετυλίξει την ταραχώδη παιδική της ηλικία, την πορεία στη βιομηχανία του θεάματος από την ηλικία των τριών ετών, τις προσωπικές μάχες με την κακοποίηση, την απόρριψη, αλλά και την επώδυνη αναμέτρηση με την απώλεια της κινητικότητας λόγω της νόσου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

«Αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο όταν αναγκάστηκα να αλλάξω ρυθμούς. Ξεκίνησα να κάνω καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο από τότε που ήμουν τριών ετών και μου άρεσε πολύ. Αλλά με την MS, όλα τα πράγματα που νόμιζα ότι ήταν σημαντικά, άλλαξαν» ανέφερε σε δήλωσή της η ηθοποιός.

«Είναι τρομακτικό — δεν θα πω ψέματα — να αποφασίζεις επιτέλους να τα πεις όλα. Αλλά όσο σκοτεινά κι αν είναι τα πράγματα, το έκανα επειδή πιστεύω πραγματικά ότι τα βιβλία μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι. Υπόσχομαι, το «You With the Sad Eyes» να είναι αληθινό. Θα είναι γεμάτο με χαρές και λύπες, χιούμορ και πόνο ζωής. Εδώ είμαι λοιπόν. Ο αληθινός εαυτός μου. Έχω πολλά να πω!», εξήγησε.

Η Μπριν Κλαρκ (Bryn Clark), εκτελεστική συντάκτρια του εκδοτικού οίκου δήλωσε πως αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα του βιβλίου από τις πρώτες κιόλας λέξεις και σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ συμπλήρωσε:

«Η Κριστίνα μιλάει για τη δύναμη να αγκαλιάζουμε το χάος και την παροδικότητα της ζωής, αντί να κρυβόμαστε πίσω από την πλαστική βιτρίνα του σύγχρονου κόσμου μας. Δεν έχουμε χρόνο για ψευτιές και τελειότητες».

Το «You With the Sad Eyes» θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου 2026, όπως αναφέρει το βρετανικό HELLO!.