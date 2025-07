Νετανιάχου για τον βομβαρδισμό καθολικής εκκλησίας στη Γάζα: «Συγνώμη, λάθος»

«Συγνώμη» για το χθεσινό πλήγμα με τρεις νεκρούς στην καθολική εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στην πόλη της Γάζας (βόρεια) - τη μοναδική καθολική εκκλησία στον Παλαιστινιακό θύλακα - ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως χτυπήθηκε κατά «λάθος»,

«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά που αδέσποτα πυρά έπληξαν την εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα. Κάθε ζωή αθώου που χάνεται είναι τραγωδία. Συμμεριζόμαστε την οδύνη των οικογενειών και των πιστών», ανέφερε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης πως οι ισραηλινές αρχές «ερευνούν το συμβάν».

Israel deeply regrets that a stray ammunition hit Gaza's Holy Family Church. Every innocent life lost is a tragedy. We share the grief of the families and the faithful.

Στην Ουάσιγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον κ. Νετανιάχου «για συζητήσουν το πλήγμα στην εκκλησία στη Γάζα». «Είναι λάθος των Ισραηλινών που έπληξαν αυτή την καθολική εκκλησία, αυτό είπε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι «προκαταρκτική έρευνα υπέδειξε ότι συντρίμμια οβίδας που εβλήθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον τομέα έπληξαν κατά λάθος την εκκλησία».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε μέσω X ότι καταδικάζει «σθεναρά» το πλήγμα και πρόσθεσε πως «συνομίλησε με τον καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, λατίνο πατριάρχη της Ιερουσαλήμ», στον οποίο εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς όλους τους χριστιανούς της Παλαιστίνης».

Η γαλλική διπλωματία νωρίτερα καταδίκασε τον «απαράδεκτο» βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η εκκλησία λειτουργούσε ως καταφύγιο για τη μικρή κοινότητα των καθολικών και «χτυπήθηκε από τον ισραηλινό στρατό». Η ίδια πηγή αναφέρθηκε σε τρεις νεκρούς και 10 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο ιερέας Γκάμπριελ Ρομανέλι, που αρχικά είχε αναφερθεί ως τραυματίας.

Cardinal Pizzaballa: “What we know for sure is that a tank, the IDF says by mistake, but we are not sure about this, they hit the Church directly, the Church of the Holy Family, the Latin Church”

Images of the only Catholic Church in Gaza before and after today’s attack. pic.twitter.com/JZb18QDZWA

— Catholic Sat (@CatholicSat) July 17, 2025